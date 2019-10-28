2019-10-28T17:01:13+03:00
Общество

Фирме, которая недоделала коллекционный сад в Мичуринске, грозит серьезный штраф

Работы должны были завершить к началу лета, но до сих пор они не закончены
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Прокуратура города Мичуринска намерена привлечь к ответственности ООО «Троту-арт», с которой МичГАУ 4 февраля этого года заключил контракт на обустройство коллекционного сада. Фирма, как следует из документации должна была за 4 месяца с момента его заключения выполнить работы по планировке территории, сделать дорожки из тротуарной плитки и установить ограждение. Стоимость контракта составила почти 7 миллионов рублей. Во время прокурорской проверки, которая проходила 1 августа, выяснилось, что работы выполнены лишь на 90% и до сих пор они не завершены. Кстати, недавно в коллекционном саду Мичуринска побывали представители федерального ОНФ, они также отметили, что работы на объекте, который должны были давно сдать, не закончены. За значительную просрочку контракта фирме «Троту-арт» грозит серьезный штраф.

- Прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении руководителя организации-подрядчика по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства), которое для рассмотрения направлено в мировой суд, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

За такое нарушение предусмотрен штраф - 5-15 % от стоимости неисполненных работ, но его сумма не может быть меньше 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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