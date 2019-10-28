На Тамбовщине двое детей выпали из окон
26 и 27 октября в городе Тамбове и Тамбовском районе произошло два несчастных случая с маленькими детьми.
В областном центре 2-летний ребенок забрался с кровати на подоконник и выпал из открытого окна на втором этаже частного дома. В поселке Строитель 3-летний мальчик облокотился на москитную сетку на балконе и выпал с 4 этажа. После падения дети остались живы. Сейчас они находятся в больнице.
- По этим указанным фактам в СУ СК России по Тамбовской проводятся процессуальные проверки, - рассказали в СУ СКР по региону. - Уже установлено, что дети воспитываются в благополучных семьях, не состоящих на профилактических учетах.
Несчастья, по предварительным данным случились из-за того, что родители ненадолго оставили малышей без присмотра в в комнате с открытыми окнами. Дети воспользовались тем, что рядом с ними стояла мебель, с помощью которой они смогли взобраться на подоконники.
ИСТОЧНИК KP.RU