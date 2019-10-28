2019-10-28T16:33:22+03:00
Происшествия

На Тамбовщине двое детей выпали из окон

Вывалившись со второго и четвертого этажа, малыши остались живы
Магдалина Кочнева
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26 и 27 октября в городе Тамбове и Тамбовском районе произошло два несчастных случая с маленькими детьми.

В областном центре 2-летний ребенок забрался с кровати на подоконник и выпал из открытого окна на втором этаже частного дома. В поселке Строитель 3-летний мальчик облокотился на москитную сетку на балконе и выпал с 4 этажа. После падения дети остались живы. Сейчас они находятся в больнице.

- По этим указанным фактам в СУ СК России по Тамбовской проводятся процессуальные проверки, - рассказали в СУ СКР по региону. - Уже установлено, что дети воспитываются в благополучных семьях, не состоящих на профилактических учетах.

Несчастья, по предварительным данным случились из-за того, что родители ненадолго оставили малышей без присмотра в в комнате с открытыми окнами. Дети воспользовались тем, что рядом с ними стояла мебель, с помощью которой они смогли взобраться на подоконники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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