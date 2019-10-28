В Тамбовской области стартовал «Забег Победы»
В областном центре в нем поучаствовали 80 ребят
В сумме студенты пробегут 75 километровФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовские студенты собрались в парке «Дружба», чтобы провести забег, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В «Забеге Победы» приняли участие 80 парней и девушек.
- Акцию планируется провести в десяти муниципальных образованиях Тамбовской области. В общей сложности студенты профессиональных образовательных организаций пробегут 75 километров, - сообщают в администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU