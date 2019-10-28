В Тамбове открывается новый детский сад «Медвежонок»

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-28T14:01:25+03:00

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28 октября в Тамбове открывается детский сад «Медвежонок», строительство которого началось в прошлом году на улице Сабуровской областного центра. Площадь дошкольного учреждения составляет порядка 4800 квадратных метров. В новом детском саду будут работать 12 групп, посещать которые смогут 368 детей. Известно, что дошкольное учреждение ориентировано на спорт. Детский сад оснащен современным физкультурным, интерактивным, игровым и дидактическими оборудованием, обучающими комплектами для детского экспериментирования и проектной деятельности. Как сообщают в мэрии Тамбова, здание детского сада отвечает самым современным требованиям: здесь установлено новое технологическое оборудование и мебель. В здании установили современную автоматическую пожарную сигнализацию и звуковая систему оповещения. При отделке групп использовали экологические чистые материалы, из них же изготовлена мебель.

- Детский сад «Медвежонок» стал восьмым новым дошкольным учреждением, открывшимся за последние 10 лет в нашем городе, - сообщили в администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU