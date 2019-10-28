Мичуринская дзюдоистка привезла из Германии сразу два «золота»

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-28T14:37:57+03:00

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Дзюдоистка из Тамбовской области Варвара Капитанова из мичуринской школы олимпийского резерва №4 победила в международном турнире. Состязания «Adler cup 2019» проходили в Германии, во Франкфурте-на-Майне. На них съехались представители 40 стран.

В первый день юная воспитанница тренера Александра Медведева одолела соперниц из Германии и Голландии, заняв 1 место. Второе «золото» досталось девочке на следующий день в упорной борьбе с представительницей Сербии.

- Подготовка к соревнованиям проходила не просто, но Варвара справилась с поставленной целью. Она усердно и с полной самоотдачей готовилась к данным соревнованиям, совмещая и учебу и тренировочный процесс на отлично, - рассказали в администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU