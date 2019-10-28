Под Тамбовом столкнулись пассажирский автобус и трактор

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-28T18:19:06+03:00

Трактор съехал в кювет, а автобус влетел в столб: на момент аварии в нем находились 8 пассажиров

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28 октября около 8 часов утра на 11 километре автодороги «город Тамбов» «с. Лысые Горы – с. Селезни – р.п. Сосновка», проходящей по территории Тамбовского района, произошла авария с участием пассажирского автобуса «ПАЗ», который ехал по маршруту Сосновка-Тамбов. Как рассказали в региональном УГИБДД 39-летний водитель автобуса совершал обгон через сплошную линию, что запрещено правилами и столкнулся с трактором «Беларус», которым управлял 48-летний мужчина. Трактор с прицепом в момент столкновения пытался повернуть налево. От удара он съехал в кювет. Автобус по инерции продолжил движение и врезался в пешеходное ограждение, а затем в световую опору.

- На месте происшествия сотрудниками выяснилось, что на прицепе трактора не было световых приборов, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. – В момент аварии в автобусе находились 8 пассажиров, никому из них медицинская помощь не потребовалась. На попутном транспорте людей доставили в Тамбов.

Трактор оказался в кюветеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.tambov.kp.ru/video/embed/740528" frameborder="0"></iframe> Тамбов автобус и трактор.

ИСТОЧНИК KP.RU