2019-10-28T13:30:15+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина угнал иномарку, чтобы покататься

У злоумышленника ранее уже были проблемы с полицией
Ксения АЛЕШИНА
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В Котовске у женщины средь бела дня угнали иномарку «Шевроле Авео», припаркованную рядом с ее домом на улице Южной. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели комплекс розыскных действий и установили личность угонщика. Им оказался 30-летний местный житель, который, увидев незапертый автомобиль на улице, захотел покататься по городу. Стоит отметить, что мужчина уже не в первый раз переступает черту закона.

Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Машина оказалась без технических повреждений и в скором времени будет возвращена владелице.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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