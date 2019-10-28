В Тамбовской области мужчина угнал иномарку, чтобы покататься
В Котовске у женщины средь бела дня угнали иномарку «Шевроле Авео», припаркованную рядом с ее домом на улице Южной. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели комплекс розыскных действий и установили личность угонщика. Им оказался 30-летний местный житель, который, увидев незапертый автомобиль на улице, захотел покататься по городу. Стоит отметить, что мужчина уже не в первый раз переступает черту закона.
Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Машина оказалась без технических повреждений и в скором времени будет возвращена владелице.
- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU