Аферист "собирал" с тамбовчан деньги за поездку по святым местам

СЕГОДНЯ 13:12 2019-10-28T13:12:53+03:00

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Сотрудники полиции расследуют мошенничество, совершенное в отношении 56-летней тамбовчанки. 25 октября в отдел полиции поступило сообщение от женщины из Жердевки. Она рассказала о том, что несколько дней назад перевела деньги мошеннику.

19 октября пенсионерка прочитала объявление, размещенное на уличном стенде. Всем желающим, как следовало из текста объявления, предлагалось совершить экскурсию на автобусе по святым местам. Разместивший объявление предлагал желающим перевести деньги на его счет в качестве предоплаты и в назначенный день подходить в указанное место для поездки. Через «мобильный банк» женщина перевела аферисту 6 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска сумели установить личность подозреваемого.

- Им оказался 19-летний «гастролер» из Воронежской области, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - Он приехал в Жердевку, где расклеивал объявления с телефоном.

В отделе полиции мошенник дал признательные показания. Часть украденных им денег возвращена пострадавшей от его действий тамбовчанке.

ИСТОЧНИК KP.RU