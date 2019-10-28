За кражу банковской карты у подруги тамбовчанин получил «условку»

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-28T12:01:00+03:00

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В Жердевском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Тайное хищение чужого имущества с банковского счета».

Как установлено судом, в августе этого года мужчина, находясь в гостях у своей знакомой, похитил у нее банковскую карту, от которой знал пин-код. Через банкомат он снял с нее более шести тысяч рублей и распорядился чужими деньгами по своему усмотрению.

- С учетом позиции государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года лишения свободы условно, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU