Тамбовские прокуроры требуют заблокировать сайты по продаже поддельных дипломов вузов
Прокуратура Мучкапского района во время мониторинга нашла в Интернете несколько сайтов, занимающихся продажей поддельных документов об образовании. Так, любой желающий мог спокойно купить дипломы, аттестаты, академические справки, приложения к диплому и свидетельства, выдаваемые, выдаваемых образовательными организациями Российской Федерации и СССР.
При этом, согласно действующему законодательству, за подделку , изготовление, сбыт и использование поддельных документов, установлена уголовная ответственность.
- В этой связи, выступая в защиту интересов государства и неопределенного круга лиц, прокуратура направила в суд административные заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ и последующей блокировки работы данных сайтов. Заявления находятся в стадии судебного рассмотрения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU