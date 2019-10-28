2019-10-28T11:30:59+03:00
Происшествия

Тамбовские прокуроры требуют заблокировать сайты по продаже поддельных дипломов вузов

На ресурсах также торговали и другими фальшивыми документами
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Мучкапского района во время мониторинга нашла в Интернете несколько сайтов, занимающихся продажей поддельных документов об образовании. Так, любой желающий мог спокойно купить дипломы, аттестаты, академические справки, приложения к диплому и свидетельства, выдаваемые, выдаваемых образовательными организациями Российской Федерации и СССР.

При этом, согласно действующему законодательству, за подделку , изготовление, сбыт и использование поддельных документов, установлена уголовная ответственность.

- В этой связи, выступая в защиту интересов государства и неопределенного круга лиц, прокуратура направила в суд административные заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ и последующей блокировки работы данных сайтов. Заявления находятся в стадии судебного рассмотрения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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