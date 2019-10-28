2019-10-28T11:01:18+03:00
Происшествия

Тамбовский водитель «ослеп» от фар другого автомобиля и выскочил на «встречку»

Погиб водитель автомобиля, в который он врезался, еще три человека получили травмы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Страшное лобовое столкновение произошло в Тамбовском районеСтрашное лобовое столкновение произошло в Тамбовском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой один человек погиб и пострадали еще трое, произошла 27 октября в восемь часов вечера на 5 километре автодороги Р-22 «Каспий подъезд к городу Котовску», проходящей по территории Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 33-летний водитель автомобиля «Опель Астра», которого, по предварительным данным, ослепили фары другой машины, потерял управление своим авто и выскочил на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «Форд Фокус», под управлением 33-летнего мужчины.

- В результате аварии водитель автомобиля «Форд Фокус» погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, водителя автомобиля «Опель Астра», а также пассажиров автомобиля «Форд Фокус», 31-летнего мужчину и 29-летнюю женщину доставили в больницы города Тамбова.

В аварии погиб один человек, еще трое оказались в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В аварии погиб один человек, еще трое оказались в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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