2019-10-28T10:36:38+03:00
Общество

Тамбовчане могут продемонстрировать близость к корням

В Тамбове пройдет акция «Большой этнографический диктант»
Марина Поповцева
Поделиться:
Написать диктант могут все желающиеНаписать диктант могут все желающиеФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

1 ноября Тамбовская область присоединится к акции «Большой этнографический диктант». Принять в ней участие несложно – достаточно прийти в 11.00 в областную научную библиотеку имени Пушкина.

Текст диктанта включает 30 заданий: 20 федеральных и 10 региональных. Общая сумма баллов за диктант — 100. Время выполнения заданий — 45 минут.

Написать диктант может любой житель области, владеющий русским языком. Образование, социальная принадлежность, вероисповедание, гражданство и возраст значения не имеют.

- Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте «Большой этнографический диктант» www.miretno.ru 10 ноября, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2019 года. Подробную информацию также можно узнать на этом сайте, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За кражу банковской карты у подруги тамбовчанин получил «условку»
Тамбовские прокуроры требуют заблокировать сайты по продаже поддельных дипломов вузов
Тамбовский водитель «ослеп» от фар другого автомобиля и выскочил на «встречку»
Тамбовские полицейские поймали с наркотиками троих
Мост в Тамбовском районе откроется в середине ноября
Тамбовское УФАС возбудило дело в отношении сети заправок
Заморозки и дождь ожидаются в Тамбове на предстоящей рабочей неделе
Житель Тамбовской области перевел лжесотруднику банка почти 200 тысяч рублей
Тамбовчан зовут на географический диктант
На Тамбовщине стало больше барсуков
Реставрация церкви в селе Караул Тамбовской области оказалась некачественной
Тамбовчанин пытался сжечь свою сожительницу
Для тамбовских родителей провели мастер-класс по воспитанию детей