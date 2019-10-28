Тамбовчане могут продемонстрировать близость к корням

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-28T10:36:38+03:00

Написать диктант могут все желающие Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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1 ноября Тамбовская область присоединится к акции «Большой этнографический диктант». Принять в ней участие несложно – достаточно прийти в 11.00 в областную научную библиотеку имени Пушкина.

Текст диктанта включает 30 заданий: 20 федеральных и 10 региональных. Общая сумма баллов за диктант — 100. Время выполнения заданий — 45 минут.

Написать диктант может любой житель области, владеющий русским языком. Образование, социальная принадлежность, вероисповедание, гражданство и возраст значения не имеют.

- Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте «Большой этнографический диктант» www.miretno.ru 10 ноября, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2019 года. Подробную информацию также можно узнать на этом сайте, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU