Тамбовчане могут продемонстрировать близость к корням
1 ноября Тамбовская область присоединится к акции «Большой этнографический диктант». Принять в ней участие несложно – достаточно прийти в 11.00 в областную научную библиотеку имени Пушкина.
Текст диктанта включает 30 заданий: 20 федеральных и 10 региональных. Общая сумма баллов за диктант — 100. Время выполнения заданий — 45 минут.
Написать диктант может любой житель области, владеющий русским языком. Образование, социальная принадлежность, вероисповедание, гражданство и возраст значения не имеют.
- Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте «Большой этнографический диктант» www.miretno.ru 10 ноября, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2019 года. Подробную информацию также можно узнать на этом сайте, - рассказали в администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU