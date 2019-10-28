2019-10-28T10:01:30+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские поймали с наркотиками троих

У задержанных обнаружили «спайс», марихуану и гашиш
Марина Поповцева
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В Тамбове сотрудники Наркоконтроля задержали 21-летнюю девушку, которая приобрела 1,5 грамма «спайса» через тайник-закладку. Наркотик был изъят, устанавливаются причастные к его реализации.

В Мичуринске полицейские обнаружили в доме 48-летнего местного жителя 50 граммов марихуаны. Мужчина рассказал, что нарвал «травку» на пустыре и намеревался употребить ее сам.

В Моршанске сотрудники ППС и Наркоконтроля задержали 26-летнего парня. У него при себе обнаружено 5 граммов гашиша.

- В настоящее время на территории региона проводится пятый этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2019», - пояснили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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