2019-10-28T09:34:28+03:00
Общество

Мост в Тамбовском районе откроется в середине ноября

Конструкция надежно соединит Черняное с поселком Тихий Угол
Марина Поповцева
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Новый мост снабдили подъемным мееханизмомНовый мост снабдили подъемным мееханизмом
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В Черняновском сельсовете продолжается строительство моста, который соединит село Черняное и поселок Тихий Угол. Завершить работы и открыть движение по мосту планируется к середине ноября. После этого будет разобрана старая деревянная переправа и будет проведено благоустройство прилегающей территории.

Чтобы паводок не нанес повреждения конструкции, новый мост снабжен подъемным механизмом. Благодаря этому лед во время весеннего паводка будет проходить под ним беспрепятственно. Старый мост сносило практически каждый год.

- В Притамбовье это уже четвертое подобное сооружение. Силами ООО «Мостострой» уже введены в эксплуатацию Горельский, Куксовский и Галдымский мосты, - рассказали в администрации Тамбовского района.

Фото пресс-службы администрации Тамбовского района

ИСТОЧНИК KP.RU

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