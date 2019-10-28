Тамбовское УФАС возбудило дело в отношении сети заправок

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-28T09:00:37+03:00

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Тамбовское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Тамбовнефтегаз». Фирма разместила рекламном щите надпись: «Сеть фирменных АЗС. ТНТ. Лучший выбор!». Однако закон о рекламе гласит, что для подобного утверждения должны быть веские основания.

При этом оснований о преимуществе данной АЗС перед другими компаниями фирма не приводит, и сведения вполне могут оказаться недостоверными.

- Отсутствие данных сведений указывает на признаки нарушения пункта 1 части 3 статьи 5 Закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 25 ноября 2019 года, - сообщают в УФАС по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU