2019-10-28T09:00:37+03:00
Общество

Тамбовское УФАС возбудило дело в отношении сети заправок

Компанию подозревают в нарушении рекламного законодательства
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тамбовское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Тамбовнефтегаз». Фирма разместила рекламном щите надпись: «Сеть фирменных АЗС. ТНТ. Лучший выбор!». Однако закон о рекламе гласит, что для подобного утверждения должны быть веские основания.

При этом оснований о преимуществе данной АЗС перед другими компаниями фирма не приводит, и сведения вполне могут оказаться недостоверными.

- Отсутствие данных сведений указывает на признаки нарушения пункта 1 части 3 статьи 5 Закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 25 ноября 2019 года, - сообщают в УФАС по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За кражу банковской карты у подруги тамбовчанин получил «условку»
Тамбовские прокуроры требуют заблокировать сайты по продаже поддельных дипломов вузов
Тамбовский водитель «ослеп» от фар другого автомобиля и выскочил на «встречку»
Тамбовчане могут продемонстрировать близость к корням
Тамбовские полицейские поймали с наркотиками троих
Мост в Тамбовском районе откроется в середине ноября
Заморозки и дождь ожидаются в Тамбове на предстоящей рабочей неделе
Житель Тамбовской области перевел лжесотруднику банка почти 200 тысяч рублей
Тамбовчан зовут на географический диктант
На Тамбовщине стало больше барсуков
Реставрация церкви в селе Караул Тамбовской области оказалась некачественной
Тамбовчанин пытался сжечь свою сожительницу
Для тамбовских родителей провели мастер-класс по воспитанию детей