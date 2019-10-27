2019-10-27T22:57:38+03:00
Общество

Заморозки и дождь ожидаются в Тамбове на предстоящей рабочей неделе

Холоднее всего будет в пятницу, температура опустится до -4
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Похолодание придет в Тамбов на предстоящей рабочей неделе. По данным Gismeteo.ru, в понедельник, 28 октября, будет пока еще тепло - ночью 5 градусов, днем до 14, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Во вторник, 29 октября, станет холоднее. Ранним утром прогнозируют всего +4, днем температура поднимется до +9. Солнце также будет прятаться за тучками.

В среду, 30 октября, по данным синоптиков, ожидается пасмурная погода с замерзающим дождем. Ночью возможны заморочки, столбик термометра опустится до -1, днем не больше +6. В четверг, 31 октября, температура будет варьироваться от -3 до 0 градусов при относительной облачности. В пятницу, 1 ноября, вновь дождь и морозы: ночью -4, днем до +3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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