Житель Тамбовской области перевел лжесотруднику банка почти 200 тысяч рублей

27 Окт. 22:13 2019-10-27T22:13:58+03:00

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58-летний житель Котовска стал жертвой мошенников и лишился 195 000 рублей. Как сообщили в УМВД по Тамбовской области, мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Затем сказал, что с карты клиента происходит подозрительное списание средств и предложил перевести деньги на безопасный счет. Подобная схема среди мошенников стала уже почти классической. Но житель Котовска поверил лжесотруднику банка и выполнил все его указания. В результате чего остался без 195 000 рублей. Правоохранители начали поиск преступника, возбудили уголовного дела по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Полиция в очередной раз просит жителей региона быть осторожными. Помнить, что банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в разговоре не спрашивают пин-коды и не просят перевести деньги на «безопасный» счет.

ИСТОЧНИК KP.RU