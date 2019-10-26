2019-10-26T12:40:41+03:00
Общество

Тамбовчан зовут на географический диктант

Акция состоится в воскресенье 27 октября
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Всероссийская акция «Географический диктант» пройдёт 27-го октября в 12 часов. Тамбовская область ежегодно присоединяется к этому мероприятию. На данный момент зарегистрировано 38 площадок по всему региону, где можно написать диктант. Вход свободный и бесплатный.

- В этом году проходит уже пятый географический диктант, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Самыми массовыми площадками в Тамбове традиционно станут корпус ТГУ имени Г.Р. Державина, расположенный на Комсомольской площади, 5, а также библиотека имени А.С. Пушкина и многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза летчика-космонавта Л.С. Дёмина. Подробнее о работе площадок можно узнать на сайте Российского географического общества http://dictant.rgo.ru.

Ежегодно в акции принимает участие около 2,5 тысяч тамбовчан. Подавляющее большинство из них – школьники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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