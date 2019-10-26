Тамбовчанин пытался сжечь свою сожительницу

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-26T11:52:12+03:00

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68-летний житель села Авдеевка Тамбовского района чуть не сжег свою сожительницу. Конфликт между пенсионером и его 55-летней гражданской супругой произошел 24 октября в 16 часов 30 минут. Во время ссоры пенсионер выбежал во двор своего дома, схватил канистру с бензином и выплеснул жидкость на женщину. К счастью, свидетелями происходящего стали соседи, которые сразу вызвали полицию.

- Прибывшие оперативники обезвредили мужчину, одежду его сожительницы изъяли и отправили на экспертизу, канистра с бензином и зажигалка приобщены в качестве вещественных доказательств, - рассказали в пресс-службе УМВД Росссии по Тамбовской области. - Доставленный в отдел полиции мужчина дал признательные показания, по его словам, он не собирался совершать преступление, а только хотел напугать сожительницу. Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU