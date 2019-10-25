Для тамбовских родителей провели мастер-класс по воспитанию детей

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-25T18:00:28+03:00

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В Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения провели день открытых дверей. Более 100 родителей получили ценные советы по воспитанию и развитию детей от квалифицированных специалистов.

Для родителей устроили мастер-классы по познавательному, арттерапевтическому, физическому развитию детей, провели индивидуальные консультации. Мамы и папы больше узнали о том, как творчески провести время с ребёнком, как увлечь его спортом и научить расслабляться.

Данная служба работает всего полгода. За это время ее специалисты оказали более 13 тысяч психолого-педагогических, методических и консультативных услуг. Получить их можно в самом центре или заочно – при помощи сотовой связи или скайпа. Создана даже мобильная бригада, осуществляющая выезды в дома.

- Консультацию по вопросу воспитания и обучения ребёнка может получить любой родитель, придя в один из семи консультационных пунктов или воспользовавшись порталом для онлайн-записи, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.

Фото Управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU