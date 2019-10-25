2019-10-25T17:30:58+03:00
Общество

В Тамбовской области окончено благоустройство нового сквера

В Знаменке появилось новое место отдыха с уличной эстрадой
Марина Поповцева
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Проект обошелся в 400 тысяч рублейПроект обошелся в 400 тысяч рублейФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбовской области завершаются работы по проекту «Народная инициатива». Так, в Знаменке окончено благоустройство сквера.

Новое место отдыха появилось в районе сахарного завода на бывшем пустыре. Здесь живет около 2,5 тысячи человек. Два года назад местные жители пытались облагородить территорию своими силами – организовали клумбы и асфальтированные дорожки.

- Идею поддержали 879 человек – столько жителей микрорайона приняли участие в опросе. В этом году на благоустройство сквера из бюджета Тамбовской области выделили 400 тысяч рублей. На условиях софинансирования из местного добавили 5 тысяч, - рассказали в региональной администрации.

Сегодня в сквере организованы мощеные дорожки и уличная эстрада. В будущем планируется усовершенствовать освещение территории, установить детские и спортивные площадки, оборудовать ограждение.

В 2019 году в рамках «Народной инициативы» было благоустроено 37 общественных территорий, установлено 22 детские площадки. Однако наиболее популярны проекты, связанные с ремонтом дорог. Их в этом году было реализовано 145.

Всего в этом году реализовано 540 проектов, которые обошлись областному бюджету в 125 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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