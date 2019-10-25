2019-10-25T16:32:46+03:00
Общество

Тамбовские экологи убрались на побережье Цны в районе плотины

В рамках акции «Вода России» было собрано около 100 мешков мусора
Марина Поповцева
Поделиться:
У плотины экологам пришлось убираться дваждыУ плотины экологам пришлось убираться дваждыФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

Сотрудники управления по охране окружающей среды и природопользования Тамбовской области отправились на субботник. В рамках акции «Вода России» они привели в порядок прибрежную зону реки Цны в районе моста-плотины.

Здесь тамбовские экологи убираются уже во второй раз. Причиной стало обилие мусора в этих местах. Уборка прошла не только на берегах, но и в части примыкающей к ней лесополосы. Всего было собрано и вывезено около 100 мешков мусора.

Акция «Вода России» стартовала еще весной. С начала года добровольцы провели 50 субботников на берегах водных объектов. Протяженность убранной прибрежной территории составляет более 45 километров.

- В ближайшие годы в рамках нацпроекта «Экология» и регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в Тамбове с помощью земснарядов планируется провести очистку реки Цна на участке от села Бокино до Рассказовского моста. Наряду с этими работами будет проведена уборка всей прибрежной территории, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области окончено благоустройство нового сквера
"Мичурино молоко" представило Тамбовщину на фестивале "Золотая осень"
Молодой тамбовчанин украл аккумулятор из машины пенсионера
В Тамбовской области завершено расследование дела об убийстве в сарае
Двоих тамбовчан поймали на незаконном хранении оружия
Злоумышленник пытался продать краденое через тамбовский сайт объявлений
Тамбовские торговцы продают мясо без документов
«Усадьба Асеевых» приглашает на открытие модного салона
Тамбовчанку, которая выбросила на улицу новорожденную дочь, на 2 года отправили в колонию-поселение
Тамбовские фермеры стали производить на 200 тонн больше молока
Двое парней обокрали детский сад на Тамбовщине
В Рассказово обновят систему освещения
Образовательные проекты «Деловой среды» признаны лучшими практиками по развитию предпринимательства
В Тамбовской области 18-летний мотоциклист пострадал в аварии
Тамбовчанин поедет на первенство Европы по дзюдо
Под Тамбовом пойман дачный воришка
В Тамбовском районе готовятся к фестивалю «Лысогорские санки – 2020»
Мэрия Тамбова закупит технику для уборки города на 157 миллионов рублей
В Тамбове введут оплату проезда при входе