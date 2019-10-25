Тамбовские экологи убрались на побережье Цны в районе плотины

СЕГОДНЯ 16:32 2019-10-25T16:32:46+03:00

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Сотрудники управления по охране окружающей среды и природопользования Тамбовской области отправились на субботник. В рамках акции «Вода России» они привели в порядок прибрежную зону реки Цны в районе моста-плотины.

Здесь тамбовские экологи убираются уже во второй раз. Причиной стало обилие мусора в этих местах. Уборка прошла не только на берегах, но и в части примыкающей к ней лесополосы. Всего было собрано и вывезено около 100 мешков мусора.

Акция «Вода России» стартовала еще весной. С начала года добровольцы провели 50 субботников на берегах водных объектов. Протяженность убранной прибрежной территории составляет более 45 километров.

- В ближайшие годы в рамках нацпроекта «Экология» и регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в Тамбове с помощью земснарядов планируется провести очистку реки Цна на участке от села Бокино до Рассказовского моста. Наряду с этими работами будет проведена уборка всей прибрежной территории, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU