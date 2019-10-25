В Тамбовской области завершено расследование дела об убийстве в сарае

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-25T15:31:14+03:00

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Еще летом в сарае рядом с одни из домов поселка Мучкапский было обнаружено тело 41-летнего жителя Москвы с явными признаками насильственной смерти. Данный факт расследовал Уваровский межрайонный следственный отдел СК СК РФ по Тамбовской области. В убийстве обвиняли 49-летнего ранее судимого местного жителя.

Следствие установило, что потерпевший купил дачный домик в Мучкапском районе, куда наезжал по выходным, чтобы делать ремонт.

Приехав на дачу в очередной раз, потерпевший познакомился с местным жителем. Оказалось, что новый знакомый недавно освободился из тюрьмы. Хозяин дачи разрешил ему жить в его доме, а за это просил присматривать за хозяйством и помогать с ремонтом.

Гость согласился. Однако выполнять условия договора не спешил и уходил на подработки к другим жителям села. Когда хозяин дома предъявил гостю претензии, тот возмутился и несколько раз ударил его ножом в грудь и шею. После обвиняемый закрыл труп в сарае и уехал к знакомому.

Близкие потерпевшего попросили родственников из Тамбовской области съездить к нему, так как мужчина перестал выходить на связь. Те и обнаружили тело вместе с сотрудниками полиции.

- В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и оно вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU