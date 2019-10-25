2019-10-25T15:01:39+03:00
Происшествия

Двоих тамбовчан поймали на незаконном хранении оружия

Ещё одного мужчину задержали за нелегальную продажу карабина
Магдалина Кочнева
Поделиться:
52-летний задержанный сам изготовил своё оружие52-летний задержанный сам изготовил своё оружие
Изменить размер текста:

За прошедший день полицейские выявили 2 факта незаконного изготовления и хранения оружия. Первый случай произошел 24 октября в с. Гродище Бондарского района. Здесь сотрудники задержали 52-летнего местного жителя. В его сарае обнаружили обрез одноствольного охотничьего ружья 16 калибра. По словам тамбовчанина, он изготовил его в июне этого года. Оружие изъяли и отправили на экспертизу.

Схожую ситуацию зарегистрировали в Мордовском районе в тот же день. Полицейские выехали на поступившее сообщение по ул. Пятилетки районного поселка. Здесь в гараже 41-летнего тамбовчанина сотрудники обнаружили незарегистрированный карабин «Сайга 410 К», 550 гр. дымчатого пороха и 36 патронов. На оружие и боеприпасы у мужчины не было никаких разрешительных документов. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Также полицейские установили, что карабин тамбовчанину продал 43-летний мужчина 19 сентября в Мордово. Он тоже не имел разрешительных документов на оружие.

- В отношении продавца возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области окончено благоустройство нового сквера
"Мичурино молоко" представило Тамбовщину на фестивале "Золотая осень"
Тамбовские экологи убрались на побережье Цны в районе плотины
Молодой тамбовчанин украл аккумулятор из машины пенсионера
В Тамбовской области завершено расследование дела об убийстве в сарае
Злоумышленник пытался продать краденое через тамбовский сайт объявлений
Тамбовские торговцы продают мясо без документов
«Усадьба Асеевых» приглашает на открытие модного салона
Тамбовчанку, которая выбросила на улицу новорожденную дочь, на 2 года отправили в колонию-поселение
Тамбовские фермеры стали производить на 200 тонн больше молока
Двое парней обокрали детский сад на Тамбовщине
В Рассказово обновят систему освещения
Образовательные проекты «Деловой среды» признаны лучшими практиками по развитию предпринимательства
В Тамбовской области 18-летний мотоциклист пострадал в аварии
Тамбовчанин поедет на первенство Европы по дзюдо
Под Тамбовом пойман дачный воришка
В Тамбовском районе готовятся к фестивалю «Лысогорские санки – 2020»
Мэрия Тамбова закупит технику для уборки города на 157 миллионов рублей
В Тамбове введут оплату проезда при входе