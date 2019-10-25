Двоих тамбовчан поймали на незаконном хранении оружия

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-25T15:01:39+03:00

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За прошедший день полицейские выявили 2 факта незаконного изготовления и хранения оружия. Первый случай произошел 24 октября в с. Гродище Бондарского района. Здесь сотрудники задержали 52-летнего местного жителя. В его сарае обнаружили обрез одноствольного охотничьего ружья 16 калибра. По словам тамбовчанина, он изготовил его в июне этого года. Оружие изъяли и отправили на экспертизу.

Схожую ситуацию зарегистрировали в Мордовском районе в тот же день. Полицейские выехали на поступившее сообщение по ул. Пятилетки районного поселка. Здесь в гараже 41-летнего тамбовчанина сотрудники обнаружили незарегистрированный карабин «Сайга 410 К», 550 гр. дымчатого пороха и 36 патронов. На оружие и боеприпасы у мужчины не было никаких разрешительных документов. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Также полицейские установили, что карабин тамбовчанину продал 43-летний мужчина 19 сентября в Мордово. Он тоже не имел разрешительных документов на оружие.

- В отношении продавца возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU