2019-10-25T14:30:24+03:00
Происшествия

Злоумышленник пытался продать краденое через тамбовский сайт объявлений

Потерпевший опознал в объявлении свое имущество
Марина Поповцева
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38-летний житель Тамбова забыл закрыть свой автомобиль. В результате в салон забрался неизвестный. Добычей злоумышленника стали бильярдный кий ручной работы, видеокамера и охотничий нож.

На следующий день владелец обнаружил пропажу и обратился в полицию. Сумма ущерба составила около 30 000 рублей.

Вскоре сотрудники уголовного розыска обнаружили на сайте объявлений информацию о продаже уникального кия. Потерпевший опознал в нем свое имущество.

Продавцу назначили встречу, и задержали при попытке продажи. Задержанный – 27-летний житель Тульской области – дал признательные показания. Украденное возвращено законному владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по части 1статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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