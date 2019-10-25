"Мичурино молоко" представило Тамбовщину на фестивале "Золотая осень"

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-25T17:02:52+03:00

Изменить размер текста: A A

С 4 по 13 октября в Москве проходил фестиваль «Золотая осень». Темой этого года стали инновации в сельском хозяйстве. С первых дней фестиваля была доступна вся производимая натуральная продукция от мичуринского маслозавода «Дружба». Это более 50 наименований под торговой маркой «Мичурино молоко».

Ассортимент товаров удивлял полнотой выбора, а качество, безусловно, радовало тех, кто предпочитает правильное питание. Москвичи и гости города с удовольствием угощались молоком, кефиром, пахтой, ацидофилином, ряженкой, фруктовыми йогуртами, сырами «Мичуринский» и «Сусанинский» - «визитной карточкой» торговой марки, а также её линейкой премиум-сыров с различными вкусами, брынзой «Крестьянская» и многими другими молочными продуктами.

В этом году два товара от маслозавода направили для участия в конкурсе "Золотая осень - 2019" в номинации "Производство высококачественной пищевой продукции". Ими стали брынза "Элитная" в масляной заливке с чесноком и кисломолочный продукт "Снежок". Оба продукта, по конкурсным оценкам экспертов, оказались лучшими в своей номинации. Стоит также напомнить, что сыр "Мичуринский" с 2003 года является обладателем знака качества "100 лучших товаров России". На московской "Золотой Осени" 2016 года золотая медаль досталась биойогурту с черникой и ряженке. В 2017 году на выставке ПРОДЭКСПО маслозавод получил четыре высшие награды за свою продукцию. В 2018 году - золотыми медалями отметили сыр "Маасдам Премиум" и йогурт фруктовый "Славянский" с облепихой. Серебряные награды присудили предприятию за два вида молочной продукции: напиток кисломолочный из пахты "Идеал" и ацидофилин. Таким образом мы видим, что "Мичурино молоко" сохраняет лучшие традиции производства для здорового питания по мнению экспертов.

Также стоит отметить, что маслозавод «Дружба» стал единственным предприятием, которое представило на «Золотой осени» Тамбовщину. Благодаря взятому в конкурсе золоту, его продукция выставлялась на общем стенде ТО на ВДНХ.

Само торговое шале под номером 54 располагалось на Красной Площади напротив ГУМа (центральная аллея). Оно работало по выходным с 10:00 до 22:00 и с 11:00 до 22:00 в будние дни, даже несмотря на капризные погодные условия. И в снег, и в дневную оттепель здесь ждали своих покупателей и гостей столицы.

Для выставки же тамбовчане подготовили необычную экспозицию. Стенд занимал около 100 квадратных метров и был стилизован под дом-музей Ивана Мичурина. Часть оформили в виде яблоневого сада с зарисовками плодов и фруктов. Также сюда добавили записи селекционера Мичурина.

- Для нас большая честь представлять Тамбовскую область на Красной площади, - отметил генеральный директор маслозавода "Дружба" Евгений Венедиктов. - Это высокая оценка работы всего коллектива предприятия, который ежедневно трудится над производством натуральной и экологически чистой продукции. Команда маслозавода долго готовилась к одному из важных событий страны. Для неё стало честью представлять свой регион на Красной Площади, а ещё приятнее было в дни торговли получать от новых покупателей обратную связь с высокой оценкой качества и вкуса продукции. За это они выразили огромную благодарность организаторам и поздравили их с успешным завершением фестиваля.

Также «Дружба» отметила, что не стоит огорчаться тем, кто пропустил «Золотую осень». Попробовать тамбовские продукты можно и сейчас. У маслозавода есть своя розничная сеть под торговой маркой «Мичурино молоко» и она успешно реализуется в четырех областях: Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Московской.

Само предприятие расположилось в с. Новоникольское Мичуринского района — в экологически чистой местности плодородного Черноземья. Оно работает здесь с октября 1997 года и для изготовления своей продукции использует только натуральное сырьё и закваску. Это возможно благодаря двум факторам: высокому уровню состояния производства и его небольшому объему (в среднем — 20 тонн молока в сутки, 70% которого от местных коров). Именно поэтому производитель отказывается от использования растительных жиров и «химии». Одним из главных показателей «натуральности» является небольшой срок годности продуктов (36 часов на сливки, 72 - на творог, 5-7 суток на кефир и молоко).

Маслозавод не ограничивается изготовлением одной кисломолочной продукции. Под торговой маркой «Мичурино молоко» можно приобрести несколько видов хлеба, различную выпечку, полуфабрикаты, натуральные напитки и даже мёд.

Отвечая взыскательным вкусам современного покупателя, «Дружба» объединяет лучшие стандарты качества с уникальными технологиями производства. Это единственное в России предприятие, которое изготавливает сыр по голландской технологии с особым способом нагрева, обработки сырного зерна и использованием специальной заквасочной культуры. Отсюда неповторимый вкус и качество сыра "Мичуринский" — самого известного продукта линии "Мичурино молоко" и знаменитого гастрономического бренда. Также он отличается пониженным содержанием соли (не более 1,5%).

Данная линия – это намного больше чем просто еда, это стремление сделать выбор натуральной продукции более удобным и разнообразным.

ИСТОЧНИК KP.RU