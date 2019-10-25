2019-10-25T13:06:23+03:00
Происшествия

Тамбовчанку, которая выбросила на улицу новорожденную дочь, на 2 года отправили в колонию-поселение

Девочка осталась жива благодаря тому, что ее вовремя нашла соседка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области вынесли приговор 31-летней жительнице Мордовского района, которая выбросила на улицу свою новорожденную дочь. Как выяснили на следствии и в суде, 22 мая этого года женщина в домашних условиях родила вполне здорового ребенка. Но сразу после этого мать взяла девочку и отнесла ее к заброшенному дому в поселке Мордово. К счастью, спустя несколько часов малышку обнаружила одна из местных жительниц. Женщина отнесла найденыша в больницу, где у ребенка диагностировали признаки переохлаждения. В отношении матери девочки возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Ребенка ей больше не вернули. Известно, что сейчас она воспитывается в приемной семье. Забрали у женщины и старшего 8-летнего сына, он находится в соцучреждении.

- Приговором суда женщине назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. – Известно, что ранее в поле зрения органов опеки она не попадала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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