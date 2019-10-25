2019-10-25T14:01:42+03:00
Общество

Тамбовские торговцы продают мясо без документов

Ветеринарные службы проверили рынки, ярмарки и личные подсобные хозяйства
Марина Поповцева
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В 3-м квартале 2019 года ветинспекторы Тамбовской области обнаружили 37 нарушений на рынках и ярмарках выходного дня. В рамках 202 рейдов они проверили более 2,6 тысячи мест реализации животных, птиц, молока, мяса. Торговцы грешат тем, что реализуют продукцию животноводства без необходимых документов.

Также сотрудники ветеринарных служб обследовали более 1,4 тысячи личных подсобных хозяйств. В 22 случаях не обошлось без протокола об административных правонарушениях. Чаще всего хозяева нарушают правила содержания свиней и вовремя не прививают животных.

- Кроме того, ветинспекторы рассмотрели свыше 80 жалоб и обращений по вопросам соблюдения ветеринарно-санитарных требований сбора, утилизации и уничтожения биоотходов, ветеринарных правил содержания животных, а также требований в области ветеринарии, - сообщают в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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