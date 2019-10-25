2019-10-25T11:33:30+03:00
Спорт

Тамбовчанин поедет на первенство Европы по дзюдо

Евгения Плешакова включили в состав сборной России
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Виталий ПлешаковВиталий Плешаков
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С 1 по 3 ноября в Ижевске пройдет первенство Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Сейчас тренерский штаб сборной России обнародовал состав спортсменов, которые примут участие в престижных соревнованиях. В число сильнейших борцов вошел тамбовчанин Виталий Плешаков. Всего в состав национальной команды включены восемнадцать ребят, у которых есть опыт успешных выступлений на международных турнирах.

В управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области сообщили, что воспитанник СШОР №2 «Центр единоборств имени Е.Т. Артюхина» выступит среди «тяжей» – в весовой категории до 100 кг. За медали в этом весе посоревнуются два российских спортсмена. Помимо Виталия Плешакова, в Ижевск отправится Ибрагим Маргиев. Для тамбовчанина участие в молодежном первенстве Европы станет дебютным. Хотя в этом году ему уже покорилась международная спортивная арена - он стал серебряным призером Кубка Европы в Оренбурге. Занимается спортсмен под руководством Евгения Быкова и Олега Плешакова.

- Конкуренция внутри сборной очень серьезная: чтобы получить путевку на турнир необходимо приложить не меньше усилий, чем для выступления на самом чемпионате, - говорит директор СШОР №2 «Центр единоборств имени Е.Т. Артюхина» Сергей Минаев. - Для Виталия Плешакова предстоящее первенство - завершающее в карьере юниора. Он очень старался весь сезон, и сейчас от нашего воспитанника мы ждем успешного выступления. Думаю, что талант, трудолюбие и упорство Плешакова принесут ему победу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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