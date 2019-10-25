2019-10-25T16:00:47+03:00
Происшествия

Молодой тамбовчанин украл аккумулятор из машины пенсионера

На парня заведено уголовное дело
Ксения АЛЕШИНА
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В селе Старое Хмелевое поздним вечером у пенсионера из машины вытащили аккумулятор. Пропажу мужчина обнаружил утром, когда подошел к своему припаркованному во дворе дома автомобилю. Полицейские выяснили, что к краже причастен 19-летний молодой человек, проживающий в этом же селе.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи грозит виновному штрафом в размере до двухсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет. Похищенный аккумулятор будет возвращен законному собственнику, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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