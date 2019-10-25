Двое парней обокрали детский сад на Тамбовщине

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-25T12:33:37+03:00

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В Котовске двое парней украли радиаторы отопления из местного детского сада. Во время ночного обхода сторож заметил молодых людей, выносивших из подсобки металлоизделия, и бросился за ними в погоню. Но поймать мужчине воришек не удалось, поскольку на улице была плохая видимость из-за сильного тумана.

Прибывшие на место происшествия полицейские изучили следы, оставленные злоумышленниками на земле и брошенном радиаторе. В итоге воришек задержали. Ими оказались парни из Котовска – 18 и 19 лет. Предварительно сговорившись друг с другом, ночью они пришли в детсад, откуда похитили пять радиаторов, которые собирались сдать в металлолом. Молодых людей доставили в отдел полиции, где они сознались в краже. Выяснилось, что ранее приятели уже совершали мелкие хищения и привлекались к ответственности.

- Похищенное имущество изъято и возвращено учреждению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Наказанием каждому из виновных санкция статьи определяет штраф в сумме до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок да пяти лет. Одному из фигурантов суд уже определил в качестве меры пресечения подписку о невыезде за ранее совершенную кражу мобильника, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU