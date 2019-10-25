2019-10-25T10:30:31+03:00
Происшествия

Под Тамбовом пойман дачный воришка

Бездомный мужчина признался, что пошел на кражу из-за нужды
Марина Поповцева
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В полицию Тамбова поступило несколько заявлений от владельцев дач в районе Рассказовского шоссе. Хозяева замечали, что в их отсутствие в домиках кто-то побывал. При этом пропадали ценные вещи, посуда, инструменты, провода, садовый инвентарь.

Полицейские выставили дополнительные патрули, проверили места, куда воришка мог сбыть добычу.

Злоумышленник попался с поличным при продаже садового инвентаря. Им казался 53-летний мужчина без определенного места жительства. В отделе полиции он признался, что не работал и остро нуждался в деньгах. Возбужден ряд уголовных дел по статье «Кража».

- По решению суда он был арестован и помещен на время расследования уголовных дел в следственный изолятор. Мужчина признался во всех совершенных кражах. Проводится расследование всех обстоятельств совершения преступлений, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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