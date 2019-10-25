В Тамбовской области 18-летний мотоциклист пострадал в аварии
Молодой человек врезался сначала в один автомобиль, а затем в другой
Авария случилась в ЖердевкеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 24 октября в 11:20 на улице Серова около дома №13 в городе Жердевка. 18-летний водитель мотоцикла «Урал» столкнулся с автомобилем «Chevrolet Cobalt», за рулем которого находилась 28-летняя женщина. Далее мотоцикл продолжил движение и врезался в кроссовер «Hyundai Tucson» под управлением 29-летнего мужчины.
- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ», - сообщает УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU