2019-10-25T12:00:39+03:00
Общество

В Рассказово обновят систему освещения

На улицах и в парках установят современные фонари
Марина Поповцева
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До декабря 2020 года в Рассказово планируется заменить и поставить новые уличные светильники. Всего подрядчик должен установить 2700 новых современных уличных фонарей.

Обновление ждет и освещение парков и скверов. Здесь появится 135 новых светильников на замену или в дополнение к старым.

- На сегодняшний день установлено порядка 580 светильников, установить остальные компания обещает до конца текущего года. Каждый прибор уличного освещения будет оснащен специальным блоком, фиксирующим уровень освещенности. Вся сеть уличного освещения будет объединена, появится и единый пункт управления, расположенный в центре города, - рассказали в администрации города Рассказова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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