Мэрия Тамбова закупит технику для уборки города на 157 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-25T09:32:40+03:00

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Комитет городского хозяйства планирует заключить контракт, предусматривающий поставку в лизинг 2 автомобилей и 20 единиц коммунальной техники для нужд города Тамбова. Соответствующее постановление подписала мэр областного центра Наталия Макаревич. Как следует из документа, расплачиваться за транспортные средства будут в течение пяти лет: с 2019 по 2023 годы. Ежегодно на эти цели потребуется почти по 154 миллиона из областного бюджета и по 3 миллиона – из городского. Общая сумма сделки – 157 миллионов 29 тысяч рублей.

Напомним, уборка города, особенно в зимний период, в предыдущие годы не устраивала тамбовчан. Большое внимание при расчистке улиц уделяли центру города, и лишь затем снегоуборочная техника направлялась на периферию. Возможно, в этом году ситуацию удастся исправить.

ИСТОЧНИК KP.RU