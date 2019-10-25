2019-10-25T10:00:37+03:00
Общество

В Тамбовском районе готовятся к фестивалю «Лысогорские санки – 2020»

Организаторы планируют удивить гостей
Марина Поповцева
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В феврале 2020 года возле села Лысые Горы в Тамбовском районе пройдет второй фестиваль «Лысогорские санки».

- Выбрали новую локацию, на днях приступаем к подготовке основания главного спуска. И, конечно, думаем, чем сможем в феврале удивить участников и гостей фестиваля. Обещаем много новых сюрпризов, - сообщают в администрации Тамбовского района.

Напомним, что прошлогоднее событие заняло первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма» регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Церемония награждения прошла в Москве на днях. Теперь фестивалю предстоит борьба за звание лучшего в финале премии, которая пройдет в ноябре в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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