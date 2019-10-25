2019-10-25T10:01:20+03:00
Общество

В Тамбове введут оплату проезда при входе

Новая система будет проходить апробацию на нескольких маршрутах
Марина Поповцева
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Муниципальные и коммерческие перевозчики обсудили, как улучшить систему безналичной оплаты проезда. В частности, насколько реально и удобно ввести оплату проезда при входе, как это сделано в некоторых городах.

Плюсы такой системы – пассажиры смогут выходить в ту дверь, в какую им удобно, и готовить оплату заранее на улице. С другой стороны, вход будет производиться после оплаты, что должно значительно снизить число безбилетников.

Однако данная система требует апробации. Поэтому пока разумно испытать ее в действии лишь на нескольких маршрутах.

Другой момент – конфликтные ситуации при безналичной оплате проезда. Сейчас перевозчик возвращает ошибочно списанные деньги.

- Кстати, пробитый чек не является единственным свидетельством оплаты проезда, поэтому всегда необходимо читать, что написано на экране валидатора, где может быть отражено, что операция прошла, - советуют в администрации города Тамбова. - В случае проблемных ситуаций следует обращаться на телефон «горячей лини» Оператора транспортной системы: 8-800-3010-444. Звонок по России бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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