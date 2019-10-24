2019-10-24T17:01:47+03:00
Общество

Тамбовчанам рассказали, как правильно носить медицинские маски

Роспотребнадзор провел «горячую линию» по гриппу и ОРВИ
Марина Поповцева
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С 1 по 16 октября Роспотребнадзор по Тамбовской области принимал звонки на «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

За это время к специалистам за консультацией обратилось 23 человека. Тамбовчан интересовало, как привиться от гриппа, что входит в состав вакцин и даже как носить медицинские маски.

- Специалистами даны исчерпывающие ответы на заданные вопросы. Работа по профилактике гриппа и ОРВИ на территории области продолжается, - комментируют в Роспотребнадзоре по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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