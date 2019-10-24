В Тамбовской области осудили семейную пару, которая топором зарубила пенсионерку

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-24T18:52:15+03:00

Изменить размер текста: A A

24 октября в Тамбовском областном суде вынесли приговор семейной паре, которая жестоко расправилась с 64-летней пенсионеркой. Помимо убийства 33-летний мужчина и его 31-летняя супруга обвинялись в разбое, совершенном группой лиц, по предварительному сговору и с применением предметов, используемых в качестве оружия и т.д.

Как установлено на следствии и в суде, в декабре 2018 года, во время совместных посиделок со спиртным, женщина предложила супругу напасть на жительницу соседней деревни Ахтырка Рассказовского района, у которой, по их данным, могли быть деньги и ценности. Вооружившись топором, пара отправилась домой к 64-летней женщине. Хозяйка в это время находилась на улице, она попыталась не пустить чужих людей в дом. В этот момент мужчина ударил ее топором по голове, а после того, как женщина упала, нанес ей еще несколько ран. После этого топор из рук мужчины выхватила его супруга, которая нанесла ей еще ряд ударов. Тело пенсионерки они вместе перетащили к стоявшему на подворье стогу сена. Убедившись, что женщина умерла, супруги сняли с трупа золотые кольца, серьги, цепочку с подвеской. В кармане ее курки они нашли ключ от дома, где обнаружили сотовый телефон, золотые украшения и 36 тысяч рублей. Общий ущерб составил более 120 тысяч. Забрав все ценное пара скрылась с места преступления.

- В тот же день они приехали в областной центр и сдали золотые изделия в ломбард, после чего добрались до Москвы, где в арендованной квартире и были задержаны сотрудниками полиции, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области.

В итоге пара получила нешуточный срок - 36 лет лишения свободы на двоих.

- С учетом мнения государственного обвинителя, по совокупности преступлений, суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, его супругу – к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU