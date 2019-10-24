2019-10-24T16:01:08+03:00
Спорт

Тамбовские баскетболисты примут у себя дома «Чебоксарских ястребов»

Матчи пройдут в ближайшие выходные
Ксения АЛЕШИНА
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БК «Тамбов» готовится принять очередного соперника на своем домашнем паркете. На этот раз тамбовчане будут соревноваться с БК «Чебоксарские Ястребы». Матчи состоятся 26 и 27 октября в СТЦ «Тамбов» на улице Мичуринской, 150. Вход свободный, начало в 18:00.

В настоящее время в копилке тамбовских футболистов три победы в четырех матчах. Старт чемпионата был дан домашними играми против курских «Русичей» и наши выиграли в обоих матчах. А вот из Барнаула после игры с «АлтайБаскет» БК «Тамбов» вернулся с одним поражением.

- По итогам первых игр в лазарет отправлено несколько игроков. Помимо побед матчи принесли, к сожалению, и травмы. Сейчас усиленно готовимся к домашним матчам. В расположение БК «Тамбов» прибыл и новобранец, - говорит главный тренер БК «Тамбов» Олег Игумнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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