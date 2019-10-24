В Тамбове проходят Питиримовские чтения
Тема 24-го форума – «Великая Победа»
Цель форума - объединить усилия церкви, общества и государства в решении задач духовно-нравственного воспитанияФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове стартовал региональный этап XXIV Международных Рождественских образовательных чтений. Тема этого года - "Великая Победа: наследие и наследники".
В этом году духовно-просветительский форум пройдет по 13 направлениям. В нем принимают участие педагоги, студенты, школьники, представители духовенства и общественных организаций.
- Чтения продолжатся в областном центре до 27 октября, - рассказали в администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU