В Тамбове проходят Питиримовские чтения

СЕГОДНЯ 15:30 2019-10-24T15:30:34+03:00

Цель форума - объединить усилия церкви, общества и государства в решении задач духовно-нравственного воспитания Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

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В Тамбове стартовал региональный этап XXIV Международных Рождественских образовательных чтений. Тема этого года - "Великая Победа: наследие и наследники".

В этом году духовно-просветительский форум пройдет по 13 направлениям. В нем принимают участие педагоги, студенты, школьники, представители духовенства и общественных организаций.

- Чтения продолжатся в областном центре до 27 октября, - рассказали в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU