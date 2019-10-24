Детская поликлиника в Котовске осталась без ремонта

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-24T15:02:08+03:00

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Прокуратура Котовска проверила соблюдение законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что Городская клиническая больница Котовска заключила контракт с ООО СК «ОСНОВА» на выполнение капитального ремонта входных групп детской поликлиники. Работы должны были завершиться не позднее 16 августа 2019 года. Но подрядчик до сих пор их так и не начал.

А значит, план ремонт безнадежно сорван и налицо нарушение закона. Прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела.

- Материалы об административном правонарушении для рассмотрения по существу направлены в мировой суд Котовска, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU