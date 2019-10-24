На Тамбовщине заболели больше 170 тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-24T12:34:38+03:00

Из них почти 90% «подхватили» грипп или ОРВИ

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В Роспотребнадзоре рассказали об эпидемической ситуации на Тамбовщине. За прошедшие 9 месяцев этого года она оставалась стабильной.

Всего 170 524 человек подхватили инфекции. Это на 10,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. (190 677 случаев, общая заболеваемость – 18 328,6 на 100 тысяч).

В этом году 152 969 заболевших (89,7%) обратились с гриппом и ОРВИ. Без их учёта, 42,7% пришлись на воздушно-капельные инфекции, 38% на острые кишечные заболевания, 7,1% - социально-значимые (туберкулез, венерические болезни, ВИЧ, чесотка), паразитарных инфекций – 5,1%, прочие составили 7,1%.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года отмечено снижение заболеваемости по 17 формам инфекционных заболеваний, рост зафиксирован по 16 видам.

- Из заболеваний, для профилактики которых делаются прививки, зарегистрировано 62 случая коклюша и 53 – кори, - отмечают в областном Роспотребнадзоре.

План иммунизации по итогам 9 месяцев выполнен больше, чем на 73%. Из-за отсутствия вакцин, которые закупаются за деньги из областного бюджета, этот план выполнен недостаточно по прививкам против брюшного тифа – на 28,8%, сибирской язвы (ревакцинация) – 56,2% и менингококковой инфекции – на 67,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU