Садоводы собрали 12 тысяч тонн яблок в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 14:30 2019-10-24T14:30:32+03:00

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Тамбовскими садоводами на сегодняшний день собрано более 12 тысяч яблок, что составляет 91% от всего урожая в этом году. Всего в регионе работает 12 садоводческих хозяйств, из которых самые большие площади плодоносящих садов имеют ОАО «Дубовое», ООО «Снежеток», ОАО «Плодопитомник «Жердевский».

- Эти хозяйства ежегодно вносят весомый вклад в тамбовскую фруктовую корзину. На сегодняшний день в ОАО «Дубовое» собрано более 6 тысяч тонн плодов. Это самый высокий показатель среди тамбовских садоводческих хозяйств. В ООО «Снежеток» - свыше 1,7 тысячи тонн яблок. ОАО «Плодопитомник «Жердевский» в этом году тоже собрал хороший урожай – более 2,8 тысячи тонн яблок. Половина садоводческих хозяйств Тамбовщины уже закончили работы в садах, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU