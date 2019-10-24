Директора тамбовской сельхозфирмы будут судить за неуплату более 8 млн рублей налогов
В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего генерального директора сельскохозяйственной организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с деятельности организации».
По версии следствия, обвиняемый умышленно включал заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС о наличии налоговых вычетов, основанных на липовых документах. Таким образом, фирма уклонилась от уплаты более 8 миллионов рублей налогов за 3, 4 кварталы 2015 года, 3, 4 кварталы 2016 года и 1, 2 кварталы 2017 года.
- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU