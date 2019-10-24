2019-10-24T14:00:35+03:00
Происшествия

В Тамбове раскрыли кражу из ломбарда

Молодой человек похитил с прилавка золотое кольцо
Марина Поповцева
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Тамбовские полицейские получили сообщение о пропаже золотого кольца от сотрудника ломбарда. На месте сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения. На них оказался запечатлен момент кражи. Фотоориентировка подозреваемого была разослана всем наружным патрулям.

Злоумышленника задержали на улице Советской. В отделе внутренних дел 22-летний молодой человек дал признательные показания. Как оказалось, кольцо он продал неизвестному за бесценок.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч, либо лишение свободы на срок до двух лет, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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