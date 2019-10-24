В Тамбовской области более ста деятелей культуры получат денежные премии

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-24T13:01:20+03:00

Размер стимулирующих выплат колеблется от 30 до 100 тысяч рублей

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На Тамбовщине подведены итоги конкурсов на присуждение единовременных стимулирующих выплат отличившимся работникам культуры. Денежных премий удостоятся более сотни лучших сотрудников музеев, библиотек, клубов, архивов, преподавателей школ искусств и творческих коллективов со всей области.

Выплаты по 50 тысяч рублей получат 16 работников культурно-досуговых учреждений, 14 сотрудников библиотек, 10 музейных работников, 16 работников образовательных учреждений культуры, 26 представителей театрально-концертных учреждений и один сотрудник архива. Кроме того, еще 10 деятелей культуры получат награды и денежные поощрения в номинации «За преданность профессии»

- Также стимулирующие выплаты получат 4 молодых специалиста, осуществляющие реализацию инновационно - экспериментальных проектов в муниципальных учреждениях культуры и организациях дополнительного образования в сельской местности. Им полагается от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от года реализации проекта, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Премию в размере 100 тысяч дадут 14 сельским учреждениям культуры, которые одержали победу в номинациях «Лучшее культурно – досуговое учреждение», «Лучшая библиотека», «Лучший музей». Восемь сотрудников сельских культурных учреждений получат по 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU