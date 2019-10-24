В Тамбовской области более ста деятелей культуры получат денежные премии
На Тамбовщине подведены итоги конкурсов на присуждение единовременных стимулирующих выплат отличившимся работникам культуры. Денежных премий удостоятся более сотни лучших сотрудников музеев, библиотек, клубов, архивов, преподавателей школ искусств и творческих коллективов со всей области.
Выплаты по 50 тысяч рублей получат 16 работников культурно-досуговых учреждений, 14 сотрудников библиотек, 10 музейных работников, 16 работников образовательных учреждений культуры, 26 представителей театрально-концертных учреждений и один сотрудник архива. Кроме того, еще 10 деятелей культуры получат награды и денежные поощрения в номинации «За преданность профессии»
- Также стимулирующие выплаты получат 4 молодых специалиста, осуществляющие реализацию инновационно - экспериментальных проектов в муниципальных учреждениях культуры и организациях дополнительного образования в сельской местности. Им полагается от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от года реализации проекта, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
Премию в размере 100 тысяч дадут 14 сельским учреждениям культуры, которые одержали победу в номинациях «Лучшее культурно – досуговое учреждение», «Лучшая библиотека», «Лучший музей». Восемь сотрудников сельских культурных учреждений получат по 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU