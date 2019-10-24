Сторож и водитель украли кабель с территории «Тамбовского бекона»

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-24T11:29:25+03:00

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Полицейские раскрыли кражу с охраняемой территории ООО «Тамбовский бекон». Выяснилось, что в вечернее время неизвестные похитили оттуда 158 метров медного кабеля.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка буквально «по горячим следам» задержали злоумышленников и изъяли похищенное. Ими оказались двое рабочих предприятия – сторож и водитель. Мужчины украли кабель и на «ГАЗели» вывезли его в Сампурский район, где спрятали в доме одного из похитителей.

- В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», похищенное изъято, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU