Тамбовский Роспотребнадзор обнаружил на прилавках поддельные молоко, масло и сыр

СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-24T11:01:48+03:00

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В 2019 году Роспотребнадзор забраковал в Тамбовской области 31 партию молочной продукции объемом 1680 кг. Торговцы пытались реализовать просрочку или продукты без документов. Некоторые изделия не прошли лабораторный контроль. Так, 6,3 % проб показали наличие фальсификации.

- Находки фальсифицированной продукции зарегистрированы среди молока, сливочного масла и сыра. Вся продукция была изъята из оборота, - сообщают в Роспотребнадзоре по Тамбовской области.

Кроме того, в этом году было забраковано 16 партий кондитерских изделий объемом 24 кг. Часть продукции оказалась просроченной, на часть у продавцов не было документов.

Из-за отсутствия документов и неудовлетворительных результатов лабораторного контроля забраковано 68 партий плодов и овощей объемом 451 кг. Продукция не прошла проверку на микробиологические показатели и паразитов. А вот химии, радиации или ГМО в ней не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU