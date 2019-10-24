Тамбовский Роспотребнадзор обнаружил на прилавках поддельные молоко, масло и сыр
В 2019 году Роспотребнадзор забраковал в Тамбовской области 31 партию молочной продукции объемом 1680 кг. Торговцы пытались реализовать просрочку или продукты без документов. Некоторые изделия не прошли лабораторный контроль. Так, 6,3 % проб показали наличие фальсификации.
- Находки фальсифицированной продукции зарегистрированы среди молока, сливочного масла и сыра. Вся продукция была изъята из оборота, - сообщают в Роспотребнадзоре по Тамбовской области.
Кроме того, в этом году было забраковано 16 партий кондитерских изделий объемом 24 кг. Часть продукции оказалась просроченной, на часть у продавцов не было документов.
Из-за отсутствия документов и неудовлетворительных результатов лабораторного контроля забраковано 68 партий плодов и овощей объемом 451 кг. Продукция не прошла проверку на микробиологические показатели и паразитов. А вот химии, радиации или ГМО в ней не обнаружили.
ИСТОЧНИК KP.RU