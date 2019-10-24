2019-10-24T10:02:12+03:00
Общество

За Тезиковым мостом в Тамбове зальют новый каток

Он станет самым большим в городе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове предстоящей зимой появится новое место для активного отдыха горожан. Как рассказали в мэрии, сейчас сотрудники МБУ «Спецтехуниверсал» готовят участок земли, где будет расположен новый каток – это территория за Тезиковым мостом. Напомним, ежегодно рабочие «Спецтехуниверсала» заливают в Тамбове три катка - в Парке Победы, в сквере на ул. Сенько и у дворца спорта «Кристалл». Новый, четвертый каток станет самым большим из них. Места будет достаточно и для хоккеистов-любителей, и для тех, кто предпочитает не спеша прокатиться в свое удовольствие. Территория для ледовой площадки выбрана не случайно. Парк Дружбы – это излюбленное место активного отдыха у тамбовчан, и зимой здесь не менее многолюдно, чем в теплое время года. К катающимся на лыжах теперь смогут присоединиться и любители коньков.

- Площадка, во-первых, требует не таких больших затрат для того, чтобы мы сровняли, привели в нормальный вид для заливки льда, - говорит директор МБУ «Спецтехуниверсал» Юрий Клинков. - Во-вторых, вода рядом, никаких затрат дополнительных. Качать мы можем сами, разравнивать сами, заливать сами. Все сопутствующие работы мы делаем сами. Электричество здесь требует технической доработки, естественно. Лавочки у нас уже есть. Когда потребуется, мы их поставим К лавочкам, естественно будут урны, какие-то предупредительные знаки.

Тамбов каток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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